Российские военные сообщили о 24 нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф отмечено 20 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (пять раз), парой истребителей F/А-18 (два раза) и парой штурмовиков А-10 (три раза).

Игнасюк сообщил также, что 21 октября в результате удара израильской авиации по району Аль-Меззе в Дамаске погибли двое и получили ранения трое жителей сирийской столицы.

За сутки представители ЦПВС провели две гуманитарных акции в населенных пунктах Кезельджа провинции Хасеке и Дерутан провинции Латакия, выдано 600 продовольственных наборов общим весом 5,9 тонны, сказал Игнасюк.

По его данным, за сутки с территории Ливана через 5 пунктов пропуска границу Сирийской Арабской Республики пересекли 3943 человека.