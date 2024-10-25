Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Хама

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования и пункту управления незаконных вооруженных формирований в провинциях Идлиб и Хама, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"ВКС России в целях упреждения вооруженных провокаций и диверсий со стороны террористических формирований нанесены удары по четырем пунктам базирования и пункту управления незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Дейр-Сунболь и Кансафра провинции Идлиб, а также в районе населенного пункта Сирмания провинции Хама. В результате ударов все назначенные цели поражены", - сказал Игнасюк на брифинге в пятницу.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Алеппо - один обстрел.

Игнасюк сообщил также, что за сутки со стороны авиация возглавляемой США коалиции отмечено четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (три раза) и парой истребителей F/А-18 (два раза).

По информации Игнасюка, за сутки с территории Ливана через 5 пунктов пропуска границу Сирийской Арабской Республики пересекли 6107 человек.