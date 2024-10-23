Утверждён план работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2025-2027 гг.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - План работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии на 2025-2027 годы утверждён в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран, которое прошло в Минске в среду, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"На сегодняшнем заседании приняты важные решения по дальнейшему совершенствованию военной организации и повышению обороноспособности союза России и Белоруссии. Утвердили План работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2025-2027 годы", - сказал министр обороны РФ, выступая по итогам коллегии.

Белоусов отметил, что военные ведомства двух стран продолжат "совместную оперативную, боевую и мобилизационную подготовку - с акцентом на опыт, полученный в ходе специальной военной операции".

"Поделимся с белорусскими друзьями передовыми наработками в области противовоздушной обороны, применения высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы, роботизированных комплексов", - сказал министр обороны России.

Он также отметил, что на системной основе продолжится изучение натовской трофейной техники.

"Выявляем её уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения", - сказал министр обороны РФ.