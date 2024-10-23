Моди подтвердил готовность Индии к расширению БРИКС, но при соблюдении критериев

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду заявил, что согласованные на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году принципы и критерии для вступления новых членов в это объединение необходимо соблюдать, сообщает издание The Economic Times.

"Индия готова принимать новые страны в качестве стран-партнеров БРИКС. Но все решения по этому вопросу должны приниматься единогласно, мнения стран-основателей необходимо уважать", - приводит издание слова Моди, произнесенные во время выступления на закрытом заседании на саммите БРИКС в Казани.

"Основополагающе принципы, стандарты, критерии и процедуры, которые мы приняли на саммите в Йоханнесбурге, должны соблюдаться всеми членами и странами-партнерами", - добавил он.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге прошел в августе 2023 года. Среди согласованных по итогам встречи критериев расширения объединения упоминалось, в частности, что новый член должен "способствовать усилению БРИКС" и иметь "дипломатические и дружественные отношения со всеми существующими членами БРИКС".

Группу БРИКС в 2010 году образовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (с 2006 года БРИК, тогда без участия ЮАР). В 2024 году к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Сейчас на дальнейшее сближение с группой рассчитывают около 30 стран.