Поиск

Моди подтвердил готовность Индии к расширению БРИКС, но при соблюдении критериев

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду заявил, что согласованные на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году принципы и критерии для вступления новых членов в это объединение необходимо соблюдать, сообщает издание The Economic Times.

"Индия готова принимать новые страны в качестве стран-партнеров БРИКС. Но все решения по этому вопросу должны приниматься единогласно, мнения стран-основателей необходимо уважать", - приводит издание слова Моди, произнесенные во время выступления на закрытом заседании на саммите БРИКС в Казани.

"Основополагающе принципы, стандарты, критерии и процедуры, которые мы приняли на саммите в Йоханнесбурге, должны соблюдаться всеми членами и странами-партнерами", - добавил он.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге прошел в августе 2023 года. Среди согласованных по итогам встречи критериев расширения объединения упоминалось, в частности, что новый член должен "способствовать усилению БРИКС" и иметь "дипломатические и дружественные отношения со всеми существующими членами БРИКС".

Группу БРИКС в 2010 году образовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (с 2006 года БРИК, тогда без участия ЮАР). В 2024 году к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Сейчас на дальнейшее сближение с группой рассчитывают около 30 стран.

БРИКС Нарендра Моди Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Белоусов заявил, что в ответ на агрессию против Белоруссии возможно применение ядерного оружия

На двусторонних встречах в Казани обсуждали китайско-бразильскую инициативу по Украине

На двусторонних встречах в Казани обсуждали китайско-бразильскую инициативу по Украине

Израиль сообщил о ликвидации за сутки около 70 боевиков "Хезболлы" на юге Ливана

Что случилось этой ночью: среда, 23 октября

Военная операция на Украине

Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов на безэкипажные катера

Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов на безэкипажные катера

Израиль сообщил о гибели при авиаударе по Бейруту главы исполнительного комитета "Хезболлы"

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжит удары по "Хезболле" и после конца наземной операции в Ливане

Израиль продолжит удары по "Хезболле" и после конца наземной операции в Ливане
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });