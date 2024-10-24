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В Евросоюзе отвергли декларацию саммита БРИКС по санкциям

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Брюсселе приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани, но отвергли претензии по поводу санкций, принимаемых ЕС.

"Мы как Европейский союз не считаем, что являемся адресатами касающейся санкций формулировки Казанской декларации по итогу саммита БРИКС. Санкции ЕС представляют собой обязательные для исполнения гражданами и организациями в ЕС законные решения, основанные на праве Европейского союза", - заявил Петер Стано - пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что ЕС вводил санкции против некоторых стран, входящих в БРИКС, на основании "убедительных, законно обоснованных причин".

"Что касается в целом результата саммита БРИКС, мы приняли к сведению декларацию Казани", - сообщил Стано.

В декларации саммита БРИКС есть призыв устранить односторонние экономические санкции и вторичных санкции как противоречащие международному праву.

БРИКС Евросоюз Петер Стано
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