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ЦПВС сообщил, что ВКС поразили два места базирования боевиков в провинции Хомс

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВКС России поразили два места базирования боевиков в провинции Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"В пустынных районах провинции Хомс ВКС России поразили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк на брифинге в среду.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один.

В Идлибе в результате минометного обстрела погиб один сирийский военнослужащий, еще один был ранен в результате снайперского огня, сказал Игнасюк.

Замруководителя также заявил, что в районе Эт-Танф за сутки отмечено два случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов возглавляемой США коалиции. Кроме того, по его словам, зафиксировано десять нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (два раза), парой истребителей F/А-18 и парой штурмовиков А-10 (два раза).

ВКС России Идлиб Латакия Хомс ЦПВС
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