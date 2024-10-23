Туроператоры рассказали о ситуации с безопасностью на Шри-Ланке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки предупредили о возможности терактов против иностранных туристов на восточном побережье острова, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в этом регионе низкий сезон и туристов мало.

"На Шри-Ланке все спокойно. Безусловно, туристам стоит придерживаться рекомендации нашего посольства и не ездить самостоятельно без сопровождения в восточные регионы. В настоящее время на восточном побережье низкий сезон, основные туристические потоки направляются на южные и юго-западные курорты Шри-Ланки", - сообщил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По данным властей Шри-Ланки террористические атаки возможны в курортной зоне Аругам Бэй на восточном побережье острове. Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность и избегать массовых скоплений людей.

"В компании "Пакс" сообщили, что и на восточном побережье обстановка спокойная, туристы отдыхают в обычном режиме. Продажи направления также идут без сбоев, аннуляций туров на данный момент нет", - проинформировали в ассоциации.