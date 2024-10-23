Поиск

Туроператоры рассказали о ситуации с безопасностью на Шри-Ланке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки предупредили о возможности терактов против иностранных туристов на восточном побережье острова, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в этом регионе низкий сезон и туристов мало.

"На Шри-Ланке все спокойно. Безусловно, туристам стоит придерживаться рекомендации нашего посольства и не ездить самостоятельно без сопровождения в восточные регионы. В настоящее время на восточном побережье низкий сезон, основные туристические потоки направляются на южные и юго-западные курорты Шри-Ланки", - сообщил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По данным властей Шри-Ланки террористические атаки возможны в курортной зоне Аругам Бэй на восточном побережье острове. Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность и избегать массовых скоплений людей.

"В компании "Пакс" сообщили, что и на восточном побережье обстановка спокойная, туристы отдыхают в обычном режиме. Продажи направления также идут без сбоев, аннуляций туров на данный момент нет", - проинформировали в ассоциации.

Шри-Ланка Space Travel Артур Мурадян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

В МВД Турции предположили, что теракт в Анкаре могла совершить рабочая партия Курдистана

США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

Что произошло за день: среда, 23 октября

Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики

Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики

Эрдоган заявил, что Турция и РФ работают над устранением проблем в двусторонних расчетах

Эрдоган сообщил о четырех погибших и 14 раненых в результате теракта в Анкаре

Эрдоган сообщил о четырех погибших и 14 раненых в результате теракта в Анкаре

Треть Кубы все еще остается без стабильного энергоснабжения после блэкаута

В Варшаве заявили, что пока не планируют высылку российского посла

В Анкаре в результате теракта на предприятии TUSAS погибли люди

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });