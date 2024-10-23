Дипломаты РФ на Шри-Ланке призвали российских туристов избегать многолюдных мест

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российским туристам рекомендовали избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке из-за террористической опасности на юго-востоке страны, сообщает Генконсульство РФ в республике.

"В связи с официальным заявлением официального представителя полиции Шри-Ланки заместителя Генинспектора Н.Таладувы о наличии угрозы атак в отношении находящихся в городе Аругам Бэй иностранных туристов посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как отметили в дипмиссии, местные правоохранительные органы предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности с задействованием спецподразделений полиции, ВМС, Сухопутных войск и Государственной службы разведки Шри-Ланки.

Ранее СМИ сообщали, что угроза может быть направлена против израильских туристов, которые часто отдыхают в этом регионе.