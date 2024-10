Снижение Dow Jones в среду было максимальным за семь недель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций снизился по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей.

Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный индекс и S&P 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд.

Котировки бумаг McDonald's Corp. упали на 5,1%. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о том, что расследуют случай массового заболевания кишечной палочкой, который может быть связан с этой сетью ресторанов быстрого питания. Выявлено 49 пострадавших, один человек погиб.

Цена акций Coca-Cola Co. опустилась на 2,1%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в июле-сентябре снизил чистую прибыль на 8%, при этом продажи в натуральном выражении сократились впервые за два года (на 1%).

Стоимость Boeing Co. уменьшилась на 1,8%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники в третьем квартале увеличил чистый убыток в 3,8 раза, при этом скорректированный показатель оказался хуже среднего прогноза аналитиков.

Бумаги Boston Scientific подешевели на 0,6% на новости о том, что производитель медицинского оборудования в июле-сентябре сократил чистую прибыль на 7%.

Капитализация Seagate Technology, выпускающей жесткие диски и другие решения для хранения данных, рухнула более чем на 8%. Компания получила в первом финквартале (завершился 27 сентября) скорректированную прибыль в размере $1,58 на акцию при среднем прогнозе аналитиков в $1,48, выручка также превысила ожидания. Однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов.

Кроме того, снизилась стоимость таких компаний, как Nvidia Corp. - на 2,8%, Tesla - на 2%, Qualcomm Inc. - на 3,8%, Broadcom - на 3,3%, Walgreens Boots Alliance - на 3,9%, Apple Inc. - на 2,2%, Intel Corp. - на 1,9%, Amazon.com Inc. - на 2,6%.

В то же время цена акций AT&T Inc. увеличилась за день на 4,6%. Телекоммуникационный оператор завершил третий квартал с чистым убытком из-за списания стоимости активов на $4,4 млрд, но свободный денежный поток и число подписчиков превзошли консенсус-прогноз.

Котировки бумаг Texas Instruments выросли на 4%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов получил квартальные показатели выше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 409,94 пункта (на 0,96%) и составил 42514,95 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 53,78 пункта (на 0,92%) - до 5797,42 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 296,47 пункта (на 1,6%) и завершил сессию на отметке 18276,65 пункта.