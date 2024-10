Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Boeing Co. проголосовали против соглашения, достигнутого руководством компании с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM).

Таким образом, забастовка на предприятиях авиастроительного концерна, начатая 13 сентября, будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что Boeing согласовала с лидерами IAM условия нового трудового контракта, предусматривающие повышение зарплат сотрудников на 35% в течение 4 лет. В ходе голосования, состоявшегося в среду, эти условия были отвергнуты 64% голосов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Забастовка на заводах Boeing, на которых производятся самолеты 737, 767 и 777, стоит компании порядка $1 млрд в месяц.

Согласно отчету компании, опубликованному накануне, в третьем квартале Boeing зафиксировала чистый убыток в размере более $6 млрд. Ее руководство предупредило, что сможет выйти на положительный свободный денежный поток лишь во второй половине 2025 года, а в ближайшие три квартала продолжит терять средства (cash burn).

Акции Boeing подешевели почти на 40% с начала текущего года.