Поиск

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Boeing Co. проголосовали против соглашения, достигнутого руководством компании с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM).

Таким образом, забастовка на предприятиях авиастроительного концерна, начатая 13 сентября, будет продолжаться.

В миреBoeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюзаBoeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюзаЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что Boeing согласовала с лидерами IAM условия нового трудового контракта, предусматривающие повышение зарплат сотрудников на 35% в течение 4 лет. В ходе голосования, состоявшегося в среду, эти условия были отвергнуты 64% голосов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Забастовка на заводах Boeing, на которых производятся самолеты 737, 767 и 777, стоит компании порядка $1 млрд в месяц.

Согласно отчету компании, опубликованному накануне, в третьем квартале Boeing зафиксировала чистый убыток в размере более $6 млрд. Ее руководство предупредило, что сможет выйти на положительный свободный денежный поток лишь во второй половине 2025 года, а в ближайшие три квартала продолжит терять средства (cash burn).

Акции Boeing подешевели почти на 40% с начала текущего года.

Boeing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Конгрессмен США настаивает на принятии "военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в РФ

Конгрессмен США настаивает на принятии "военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в РФ

Снижение Dow Jones в среду было максимальным за семь недель

Обострение палестино-израильского конфликта

Минимум один человек погиб из-за ударов Израиля по пригородам Бейрута

Минимум один человек погиб из-за ударов Израиля по пригородам Бейрута

Турция уничтожила 32 объекта Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

В МВД Турции предположили, что теракт в Анкаре могла совершить рабочая партия Курдистана

США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

Что произошло за день: среда, 23 октября

Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики

Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });