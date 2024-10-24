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Макрон пообещал выделить 100 млн евро на помощь Ливану

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Франция выделит 100 млн евро на оказание помощи ливанскому населению, пострадавшему от последствий израильских ударов по предполагаемым позициям "Хезболлы" на юге Ливана, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"Необходимо оказать массовую помощь населению Ливана. По случаю этой конференции Франция выделит (Ливану - ИФ) на эти нужды 100 млн евро", - объявил Макрон в ходе выступления в Париже на международной конференции по ливанскому кризису.

"Нужно предоставить кров ливанским семьям, кормить детей, лечить раненых, давать школьникам образование", - отметил он. При этом "нельзя допустить, чтобы перемещение жителей юга Ливана ближе к Бейруту и в другие регионы Ливана породило новые кризисы".

По словам Макрона, 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак в Ливане.

"Мы поможем ливанскому населению в восстановлении свободного, суверенного Ливана", - заверил президент Франции.

Он также подчеркнул необходимость добиться немедленного прекращения огня в Ливане.

Конференция организована по инициативе Макрона с целью собрать для населения Ливана 370 млн евро, отмечает телеканал BFM TV.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. В то же время боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Франция Ливан Эммануэль Макрон
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