Добыча De Beers в III квартале упала на 25% г/г

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers в третьем квартале 2024 года снизила добычу на 25% к данным прошлого года, до 5,6 млн карат. Об этом сообщила контролирующая De Beers корпорация Anglo American.

Это объясняется реакцией на длительный период низкого спроса на алмазы, высокими уровнями запасов в midstream и постоянной необходимостью управлять оборотным капиталом, пояснила компания.

В частности, в Ботсване добыча снизилась на 32% до 4 млн карат, поскольку были приняты меры по снижению добычи на руднике Jwaneng.

Производство De Beers за 9 месяцев было на 21% ниже в годичном сравнении и составило 18,9 млн карат.

За весь год De Beers по-прежнему намерена выпустить 23-26 млн карат. "Но поскольку уровень запасов в midstream по-прежнему превышает норму, а ожидание восстановления остается затяжным, De Beers совместно с партнерами активно оценивает варианты сокращения производства в будущем", - отметила Anglo.

Состояние рынка в течение квартала оставалось сложными в свете более высоких, чем обычно, уровней запасов у огранщиков и длительного периода пониженного потребительского спроса в Китае, пояснила Anglo. Реагируя на это и пытаясь поддержать своих клиентов, компания объединила в одну торговую сессию седьмой и восьмой сайты, а также отложила даты девятого и десятого сайтов. Итоги седьмого и восьмого сайтов будут отражены в производственном отчете за четвертый квартал, поскольку продажи шли и после окончания отчетного периода.

Без учета этого реализация алмазов в третьем квартале 2024 года составила 2,1 млн карат в ходе одной торговой сессии (выручка - $213 млн) по сравнению с 7,4 млн карат за аналогичный период 2023 года ($899 млн), когда было проведено три торговых сессии.

Консолидированная средняя цена реализации с начала года выросла на 4% до $160 за карат, что отражает увеличение пропорции проданных более дорогих алмазов, что частично компенсировалось снижением среднего индекса цен на алмазы на 18%. В третьем квартале средний индекс цен на необработанные алмазы в основном не изменился по сравнению со вторым кварталом 2024 года.