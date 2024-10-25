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Урожай зерновых в Китае впервые превысит 700 млн тонн в 2024 году

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Урожай зерновых в Китае в 2024 году, как ожидается, впервые превысит 700 млн тонн, прогнозирует министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР.

До этого сбор зерновых девять лет подряд находился на уровне выше 650 млн тонн, сказал официальный представитель ведомства на пресс-конференции в пятницу, сообщает агентство "Синьхуа".

Сбор летних зерновых культур (к ним относятся пшеница, ячмень, овес и гречиха) и раннеспелых сортов риса в стране уже завершился. Общий объем производства летних зерновых составил 149,78 млн тонн, что примерно на 3,63 млн тонн больше прошлогоднего показателя. Урожай скороспелого риса практически не изменился - 28,2 млн тонн.

Уборка осеннего урожая идет полным ходом. По состоянию на четверг, в стране было собрано около 82,5% осенних зерновых, сообщили в министерстве.

Китай
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