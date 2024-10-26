В Узбекистане перед парламентскими выборами наступил "день тишины"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Завершена предвыборная агитация кандидатов в депутаты и политических партий к выборам в законодательную палату Узбекистана, которые состоятся 27 октября, в субботу в республике "день тишины".

"Согласно законодательству, предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Агитационный период прекращается в 00:01 часов 26 октября, и наступает "день тишины". С этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.

Представитель пресс-службы ЦИК отметил, что кандидаты в депутаты и политические партии были обеспечены равными условиями проведения предвыборной агитации, осуществляемой через средства массовой информации с использованием возможностей СМИ.

По его данным, кандидаты эффективно использовали предоставленные им на бесплатной основе эфирное время, как на республиканских, так и на региональных теле-, радиоканалах. В агитационных целях они использовали бесплатную печатную площадь в газетах и журналах. Предвыборная кампания также осуществлялась в партийных газетах. Широко использовались и возможности интернет-изданий.

"За прошедший период предвыборной агитации случаев нарушения избирательного законодательства не наблюдалось", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 717 избирательных участков, 56 из них - в 39 странах, в том числе в РФ - семь. Всего на выборах зарегистрировано 19,8 миллиона избирателей.

Согласно данным ЦИК страны, в досрочном голосовании, проходившем с 16 по 23 октября приняли участие 1,015 миллиона избирателей.

Впервые в истории Узбекистана выборы в законодательную палату парламента будут проходить по смешанной избирательной системе, объединяющей мажоритарное и пропорциональное представительство. Избиратели будут избирать 75 депутатов, еще 75 будут избраны на основе партийных голосов.

На предстоящих выборах все пять действующих в стране партий зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам, выдвинутых по единому избирательному округу.

Парламент избирается сроком на пять лет. Срок полномочий действующей законодательной палаты парламента Узбекистана, сформированной в декабре 2019 года, истекает в конце 2024 года.

В стране с 2005 года действует двухпалатный парламент. Все 150 мест в нижней палате поделены между пятью политическими партиями, официально зарегистрированными в стране. Это Либерально-демократическая партия (53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение", 36 мест), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость", 24 места), Народно-демократическая партия Узбекистана (22 места) и Экологическая партия (15 мест).