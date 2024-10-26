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Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации

Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации
Фото: NurPhoto/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Ирана в условиях нанесения Израилем ударов по иранской территории сообщило о закрытии воздушного пространства страны для гражданских самолетов, сообщил телеканал СNN.

"Согласно уведомлению, воздушное пространство будет закрыто до 09:00 утра субботы по местному времени (08:30 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что наносит "точечные удары по военным объектам в Иране", они не затрагивают ядерные и нефтяные объекты.

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