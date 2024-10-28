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На выборах в Сейм Литвы победили социал-демократы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) победила на выборах в Сейм в воскресенье, у нее будет самая многочисленная фракция в парламенте.

В первом туре две недели назад социал-демократы получили 20 мест в Сейме, а во втором туре в воскресенье кандидаты партии лидируют или победили в 30 одномандатных округах.

"Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов. (...) Результаты выборов показали, что жители Литвы (...) хотят перемен, им нужна совершенно иная власть", - сказала председатель партии Вилия Блинкявичюте.

Ранее ЛСДП объявила о намерении сформировать правящее большинство вместе с Демократическим союзом "Во имя Литвы" и Литовским союзом "крестьян" и "зеленых".

Предварительные результаты выборов показывают, что у такой коалиции будет 70 из 141 голоса в Сейме.

Правящая партия консерваторов Союз Отечества - Литовские христианские демократы заняла второе место на выборах. Предварительно, у нее будет фракция из 27 парламентариев.

Лидер партии Габриэлюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой. "Я желаю им ответственного правительства, ответственного отношения", - сказал Ландсбергис журналистам в штаб-квартире партии в воскресенье вечером.

Литва Сейм выборы ЛСДП
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