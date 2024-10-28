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Президент Венгрии заявил о поддержке дальнейшего сближения Сербии с ЕС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Будапешт будет делать все от него зависящее, чтобы Сербия стала полноправным членом ЕС, заявил в понедельник президент Венгрии Тамаш Шуйок, который находится с визитом в Белграде.

"Мы рассматриваем Сербию не только как стратегического партнера, но и как искреннего друга. Мы внесем вклад и сделаем все, чтобы Сербия стала полноправным членом ЕС", - сказал Шуйок на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Трансляцию пресс-конференции вел сербский телерадиоканал РТС.

По словам венгерского президента, пришло время выполнить обещание о членстве Западных Балкан в ЕС, данное 20 лет назад.

Шуйок указал на важность сотрудничества двух стран в сфере энергетики: "Венгрия без Сербии не чувствует себя в безопасности в том, что касается энергетики, как и Сербия без Венгрии. Мы полагаемся друг на друга".

Кроме того, президент Венгрии поблагодарил руководство Сербии за уважение прав проживающего в стране венгерского меньшинства.

Венгрия ЕС Сербия Тамаш Шуйок
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