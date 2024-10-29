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Пекин обязал госучреждения отдавать приоритет электромобилям при закупке автомобилей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая приняли меры для поддержки производителей электромобилей, предписав административным подразделениям на всех уровнях, а также партийным и государственным учреждениям использовать больше автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Согласно указаниям правительства, доля NEV в ежегодных закупках автомобилей должна составлять не менее 30%, сообщает "Синьхуа". Цена закупаемых служебных автомобилей не должна превышать 180 тыс. юаней ($25,2 тыс.). Кроме того, власти будут поощрять установку зарядных станций для электромобилей.

"В некоторых регионах уже действует подобная политика, и ее расширение будет позитивным фактором, который повысит спрос на автомобили среднего ценового сегмента, в том числе таких брендов, как BYD и Leapmotor", - отмечает аналитик Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. Кевин Лау.

Котировки акций китайских производителей электромобилей уверенно выросли по итогам торгов в Гонконге во вторник. Стоимость бумаг NIO Inc. подскочила на 9,8%, Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. – на 3,5%, XPeng Inc. – на 2,6%, BYD Co. Ltd. – на 0,8%.

ADR китайских автопроизводителей в США снижаются после скачка по итогам предыдущей сессии. Бумаги NIO подешевели на 2,2%, XPeng – на 4,4%, Li Auto Inc. – на 3,1%.

Из указаний Пекина неясно, относятся ли новые рекомендации только к автомобилям китайских компаний или ко всем производителям электромобилей, работающим в КНР. Акции Tesla Inc. теряют в цене 1% в ходе торгов.

Китай BYD Leapmotor NIO XPeng Li Auto
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