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ЕС и НАТО создадут рабочую группу для укрепления стратегического партнерства

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте договорились о создании рабочей группы по усилению сотрудничества ЕС и Североатлантического альянса, сообщила пресс-служба ЕК.

Руководители ЕК и НАТО встретились впервые с тех пор, как Рютте стал генсеком альянса. Они обсудили стратегическое партнерство союзов.

"Оба согласились, что в условиях все более опасного мира это партнерство жизненно важно для сохранения и защиты мира, свободы и процветания", - говорится в коммюнике.

Стороны обсудили в том числе события на Украине и "напористость на мировой арене авторитарных государств", которые "бросают вызов (...) общим интересам (ЕС и НАТО), ценностям и демократическим принципам, используя различные средства - политические, экономические, технологические и военные".

"Для того, чтобы противостоять этим постоянно меняющимся угрозам и вызовам, председатель фон дер Ляйен и генеральный секретарь Рютте сегодня договорились о создании новой рабочей группы высокого уровня для укрепления существующего сотрудничества ЕС-НАТО", - заявили лидеры.

Ожидается, что первое заседание этой группы начнут планировать в ближайшие недели.

НАТО Марк Рютте Урсула фон дер Ляйен Украина Еврокомиссия
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