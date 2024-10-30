США не будут менять расстановку сил из-за на тренировок сил ядерного сдерживания РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - США рассматривают проводимую Россией тренировку стратегических сил сдерживания как регулярные учения и не планируют менять расстановку своих сил в ответ на них, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Насколько я понимаю, это регулярные учения, так что в этом нет ничего удивительного. Мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу расстановку сил", - сказал Райдер в ходе брифинга.

Во вторник президент России Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания. Он заявил, что применение ядерного оружия остается крайней мерой обеспечения безопасности.

Позднее Минобороны РФ информировало, что в ходе тренировки сил стратегического сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.