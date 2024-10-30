Поиск

США не будут менять расстановку сил из-за на тренировок сил ядерного сдерживания РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - США рассматривают проводимую Россией тренировку стратегических сил сдерживания как регулярные учения и не планируют менять расстановку своих сил в ответ на них, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Насколько я понимаю, это регулярные учения, так что в этом нет ничего удивительного. Мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу расстановку сил", - сказал Райдер в ходе брифинга.

Во вторник президент России Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания. Он заявил, что применение ядерного оружия остается крайней мерой обеспечения безопасности.

Позднее Минобороны РФ информировало, что в ходе тренировки сил стратегического сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Минобороны РФ Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на $360 тыс.

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" выведен на орбиту

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Трамп и Харрис за неделю до выборов пользуются практически одинаковой поддержкой

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

В Финляндии арестованы около 40 объектов собственности РФ на 35 млн евро

Что произошло за день: вторник, 29 октября

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году
Обострение палестино-израильского конфликта

Спутники показали повреждение базы в Иране с космическим центром Шахруд

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });