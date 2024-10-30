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Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на $360 тыс.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Из России экстрадирован гражданин Алжира, осужденный за мошенничество и скрывшийся от правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С.Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске", - сказала Волк журналистам.

По данным правоохранителей, в 2011 - 2012 годах, будучи владельцем местной строительной компании, мужчина подделал печати, штампы и официальные документы, похитив деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из крупнейших банков страны.

"Общая сумма ущерба составила более 48,1 млн алжирских динаров", - отметила Волк. Согласно актуальному курсу валют, эта сумма превышает $360 тыс., что эквивалентно 35 млн рублей.

В ноябре 2016 года злоумышленник был осужден судом Алжира, но скрылся за границей.

В июне 2018 года фигурант был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник под предлогом бронирования гостиничных номеров обманным путем получил от женщины денежные средства. После этого он скрылся, не исполнив своих обязательств и причинив материальный ущерб в размере более 1,2 млн рублей", - сказала представитель МВД.

Гражданин был осужден в 2019 году к лишению свободы сроком на шесть лет и отбывал наказание в исправительных учреждениях России. В сентябре текущего года была согласована выдача разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности в Алжире.

МВД России ФСИН России Алжир Интерпол
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