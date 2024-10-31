Два человека погибли в результате удара "Хезболлы" по району к северу от Хайфы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В "Хезболле" в четверг взяли на себя ответственность за ракетный удар по израильской городской агломерации Крайот, расположенной к северу от Хайфы. Об этом сообщает ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на заявление движения.

"Бойцы Исламского сопротивления в четверг атаковали Крайот к северу от города Хайфа с использованием ракет", - говорится в заявлении "Хезболлы".

Кроме того, по данным LBC, обстрелам "Хезболлы" подверглись израильские казармы, расположенные в населенном пункте Зарит недалеко от израильско-ливанской границы.

Со ссылкой на другое заявление движения LBC сообщает, что "Хезболла" нанесла удар по израильским войскам в населенном пункте Авивим в Израиле и перехватила беспилотник Elbit Hermes 450, запущенный с территории Израиля.

В свою очередь The Times of Israel сообщает, что в результате обстрела Крайота погибли два человека.

Ранее в четверг израильские власти объявили о гибели пяти мирных жителей в окрестностях населенного пункта Метула на севере Израиля вследствие ракетного обстрела "Хезболлы". Еще один человек получил тяжелые ранения.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.