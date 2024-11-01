"Хезболла" заявила о ликвидации более 95 военных Израиля за месяц боев в Ливане

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла более 95 военнослужащих убитыми и 900 ранеными от ударов движения "Хезболла" за месяц наземных рейдов израильских войск в приграничных районах юга Ливана, сообщил в пятницу ливанский телеканал LBCI со ссылкой на заявление движения.

Кроме того, в "Хезболле" сообщили об уничтожении 42 израильских танков "Меркава", четырех бульдозеров, двух автомобилей повышенной проходимости Humvee, бронеавтомобиля и бронетранспортера. Также, согласно заявлению "Хезболлы", удалось сбить три израильских беспилотника Hermes 450 и два БПЛА Hermes 900.

В движении также сообщили о проведении с 17 сентября 655 ракетных пусков и запуске более 170 БПЛА, нацеленных на объекты на территории Израиля. Силы ПВО "Хезболлы" выпустили 20 ракет класса "земля-воздух" по израильским самолетам в воздушном пространстве Ливана, в том числе четыре за последние три дня.

Ранее в пятницу ЦАХАЛ сообщила, что за сутки атаковала свыше 200 целей "Хезболлы" и группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа.

В октябре израильские военные оценивали число уничтоженных - с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - членов движения "Хезболла" в 2 тыс. человек.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.