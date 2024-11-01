В Минске заявили, что Интерпол блокирует объявление в розыск белорусских преступников

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Интерпол блокирует объявление в международный розыск белорусских преступников, заявил глава белорусского надзорного ведомства Андрей Швед на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и России.

"Компетентные органы западных государств также зачастую по надуманным основаниям отказывают в выдаче белорусских преступников, в том числе совершивших наркопреступления, тяжкие преступления против человека и собственности", - сказал генпрокурор республики.

"Объявление их (преступников - ИФ) в международный розыск фактически блокируется Интерполом", - констатировал Швед.

Генеральный прокурор добавил, что данная проблема касается не только Белоруссии, но и России, где также часто сталкиваются с политически мотивированными отказами в выдаче преступников.

По словам Шведа, большая часть разыскиваемых и скрывающихся от правоохранительных органов преступников - лица, совершившие преступления экстремистской направленности и уклонившиеся от мероприятий по призыву на воинскую службу, которые покинули страну до возбуждения уголовного дела и находятся за пределами Белоруссии и СНГ.