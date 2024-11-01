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Банк Англии может включить в стресс-тесты фактор использования ИИ фининститутами

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Использование банками инструментов искусственного интеллекта (ИИ) создает новые риски для финансовой системы, в связи с чем этот фактор может быть включен в стресс-тесты, ежегодно проводимые Банком Англии для оценки устойчивости сектора, заявила зампредседателя британского ЦБ Сара Бриден.

"Использование ИИ-инструментов и их сила быстро растут, и мы не должны расслабляться", - сказала Бриден, слова которой приводит газета Financial Times.

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного Банком Англии, порядка 75% финкомпаний используют в своей деятельности ИИ, причем более чем в половине случаев речь идет об автоматизации принятия решений.

По словам Бриден, в Банке Англии опасаются, что использование ИИ в трейдинговых операциях может способствовать появлению "изощренных форм манипуляций или усиливать активность торгов в обычное время, усугубляя рыночную волатильность в моменты кризиса".

Банк Англии может использовать ежегодные стресс-тесты, в ходе которых он проверяет готовность банков к различным кризисным сценариям, "чтобы понять, как ИИ-модели, применяемые банками и небанковскими финкомпаниями, могут взаимодействовать друг с другом", заявила Бриден.

Британский ЦБ создает "ИИ-консорциум" вместе с экспертами из частного сектора, чтобы изучить риски.

Международный валютный фонд в своем докладе о финансовой стабильности, опубликованном на прошлой неделе, отметил, что использование ИИ-инструментов может спровоцировать более высокую волатильность финрынков в кризисные периоды.

Банк Англии Сара Бриден Великобритания
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