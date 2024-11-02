Блинкен призвал власти Израиля улучшить гуманитарное положение в Газе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером гуманитарное положение в Газе, а также необходимые шаги для деэскалации ситуации в регионе, сообщает Госдепартамент США.

"Он (Блинкен - ИФ) обсудил тяжелое гуманитарное положение в Газе, рассмотрел шаги, которые были предприняты для улучшения ситуации, и призвал к дальнейшим действиям по увеличению помощи гражданскому населению", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Госсекретарь США и израильский министр также обсудили необходимые шаги для деэскалации в регионе.

"Госсекретарь подчеркнул важность прекращения войны в Газе и возвращения всех заложников домой, а также определения пути продвижения вперед в постконфликтный период, который обеспечит управление, безопасность и восстановление", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Оба министра также затронули тему "продолжающихся усилий по достижению дипломатического урегулирования в Ливане".

Блинкен подтвердил твердую приверженность США безопасности Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана.

13 октября госсекретарь США и шеф Пентагона Ллойд Остин направили властям Израиля письмо, в котором потребовали за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.