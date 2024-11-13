Кремль не комментирует сообщения о визите израильского министра Дермера в Москву

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения о том, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер посещал Москву в рамках кампании Тель-Авива по получению гарантий безопасности от России и США.

"Мне нечего сказать по этой теме", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию, и мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня", - добавил он.