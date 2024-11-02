Нефть Brent подорожала до $73,1 за баррель по итогам торгов в пятницу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на $0,29 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,23 (0,3%) до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский – 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

"Мы готовы к войне, но мы не хотим эскалации. (...) Дело за израильтянами – если они действительно хотят продолжать, мы им ответим. Наши ракетные возможности очевидны для всех, и все в них верят, и мы доказали это в ходе наших операций", - заявил он в интервью телеканалу Al-Mayadeen.