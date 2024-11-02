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В Австралии в возрасте 110 лет умер крокодил-рекордсмен

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Умер самый крупный в мире крокодил, содержащийся в неволе, сообщил в соцсетях австралийский заповедник Парк крокодилов Маринленд (Marineland Melanesia Crocodile Habitat).

Морской крокодил Кассиус жил в парке с 1987 года и до 2010 года продолжал расти, удлинившись еще на 18 см. В результате он был длиной 5,48 метра, весил около тонны и дожил примерно до 110 лет. Его поймали на Северной территории, где он охотился на скот фермеров, атаковал моторные лодки и когда-то потерял часть передней левой лапы, фрагмент морды и кончик хвоста.

Зоологи считают, что он прожил намного дольше, чем такие крокодилы обычно живут в природе. В октябре его состояние стало ухудшаться, 5 октября его перевезли в клинику со специальным уходом, о его смерти стало известно 2 ноября.

"Это был больше, чем крокодил, это был член нашей семьи и на протяжении 37 лет - чудесный друг владельца зоопарка Джорджа", - сообщила администрация парка.

В Перми 27 октября умер кот Крошик, который при поимке весил 17 кг и которого в приюте "Матроскин" пытались довести до нормального веса. В приют кот попал в августе, до этого он жил в тесном подвале больницы, персонал которой его кормил. В результате кот набрал 17 кг и, когда его забрали волонтеры, он уже не мог двигаться и ходить в лоток, рассказывала региональному изданию "59.ru"руководитель приюта Екатерина Каменкова. Из приюта его перевели в реабилитационный центр DogMas, посадили на диету и делали с ним упражнения, так что он снова смог ходить и даже пытался сбежать от волонтеров, но застрял в обувной тумбе. 25 октября Крош начал задыхаться, его доставили в ветклинику, но он умер через два дня.

Австралия Крошик Пермь Северная территория Кассиус
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