Нанесены удары по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ и нефтебазе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и инфраструктуру военных аэродромов Украины.

"Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в военном ведомстве.