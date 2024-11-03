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Нанесены удары по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ и нефтебазе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и инфраструктуру военных аэродромов Украины.

"Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS Украина Минобороны ВСУ
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