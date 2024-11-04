Поиск

В Финляндии стартуют крупные артиллерийские учения НАТО

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Лапландии (Финляндия) в районах Роваярви и Рованиеми в понедельник стартуют артиллерийские учения Lightning Strike - 24, которые станут частью крупнейших артиллерийских учений НАТО в Европе.

"Роваярви, являясь крупнейшим учебным полигоном в Северной Европе, предоставляет силам Североатлантического альянса отличные условия для всесторонней огневой подготовки. Мы очень рады возможности провести учения Lightning Strike в этом году в рамках более масштабной подготовки", - сказал ранее полковник Янне Мякитало, руководитель учений Lightning Strike - 24.

Основной целью учений называют демонстрацию оборонительных возможностей НАТО на северном направлении.

Учения Lightning Strike 24 являются частью операции Dynamic Front - 25, проводимой под руководством США в пяти разных странах альянса: кроме Финляндии также в Эстонии, Дании, Румынии и Польше. Общее число участников составит около 5000 солдат и офицеров из 28 стран.

В Финляндии они пройдут под руководством Армейской академии с 4 по 28 ноября. В них примут участие около 3600 военнослужащих, из них около 1250 солдат и офицеров из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании и Чехии.

Финляндия будет представлена военнослужащими Сил обороны, военно-воздушных сил, а также пограничной службы.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

Санду побеждает на выборах президента Молдавии с результатом 55,41%

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 ноября

Президент Южной Кореи заявил о необходимости принятия мер против военного сотрудничества КНДР и РФ

Президент Южной Кореи заявил о необходимости принятия мер против военного сотрудничества КНДР и РФ

Трамп считает, что после поражения на выборах в 2020 году ему не следовало покидать Белый дом

Трамп считает, что после поражения на выборах в 2020 году ему не следовало покидать Белый дом

Санду победила на выборах в Молдавии с отрывом почти в 10% от Стояногло

Санду победила на выборах в Молдавии с отрывом почти в 10% от Стояногло

Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Анкара передала в ООН коллективный призыв к оружейному эмбарго против Израиля

Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США провел полет к югу от Корейского полуострова

Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США провел полет к югу от Корейского полуострова
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });