МИД РФ назвал выборы в Молдавии самыми недемократичными за годы независимости

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Москва расценила прошедшие в Молдавии президентские выборы как самую недемократичную избирательную кампанию в истории республики.

"Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отдельного упоминания заслуживает дискриминация официальным Кишиневом молдавских избирателей, проживающих в России, отметила она.

"Для молдавской диаспоры в нашей стране, численность которой, по разным оценкам, составляет до 500 тыс. чел., было открыто, как и в первом туре, только два избирательных участка. Для сравнения: в Западной Европе и Северной Америке, где также проживает около 500 тыс. молдаван, было сформировано более 200 участков, а в ряде стран гражданам Молдавии было разрешено голосовать по почте", - сказала Захарова.

По ее словам, результаты подсчета бюллетеней позволяют сделать вывод о том, что, как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу Майи Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей.

"Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже известная своей ангажированностью наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ в своих предварительных заключениях не смогла закрыть на них глаза. Вопиющим неуважением Кишинева к международным нормам стал отказ во въезде в Молдавию троим российским наблюдателям этой миссии, несмотря на наличие у них аккредитации молдавского Центризбиркома", - отметила Захарова.

"Невзирая на плачевную ситуацию в молдавской демократии, рассчитываем, что оставшееся у власти руководство республики не будет углублять раскол общества и идти на поводу западных кредиторов, а встанет на путь уважения интересов большинства собственных граждан, проживающих в самой Молдавии, а не странах Запада. Эти избиратели подтвердили, что выступают против демонтажа молдавской национальной идентичности и нейтрального статуса, закрепленного в Конституции республики, а также за сохранение многовековых связей с Россией, которая на протяжении всей молдавской истории была и будет надежным другом свободолюбивого народа Молдовы", - добавила официальный представитель МИД РФ.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Молдавии, победу одержала действующая глава государства Санду, набравшая 55,33% голосов.