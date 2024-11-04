Токаев заявил о новом статусе Казахстана

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей авторской статье во французской газете Le Figaro заявил он новом статусе республики - средней державы.

Статья вышла накануне государственного визита Токаева во Францию.

"Геополитическая система координат претерпела существенные изменения, что требует пересмотра подходов к многостороннему сотрудничеству. Одним из ключевых аспектов новой реальности является признание растущей роли группы средних держав. Экономический и политический авторитет этих стран растет, а их взвешенная и конструктивная позиция становится преимуществом в условиях глобальной неопределенности", - говорится в статье Токаева.

По его мнению, в условиях, когда крупные державы не в состоянии достичь компромисса, именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность принципам глобального сотрудничества.

"На протяжении многих лет Казахстан активно проводит сбалансированную внешнюю политику и участвует в продвижении мировой дипломатии. Новый статус средней державы действительно налагает на нашу страну большую ответственность по осуществлению данной важной миссии", - отметил Токаев.

По его словам, в условиях современных вызовов и роста конфликтного потенциала Казахстан поддерживает миротворческие процессы и межцивилизационный диалог.

"Предоставив площадку для проведения переговоров о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, мы всемерно поддерживаем стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях. Ранее Астана принимала переговоры по сирийской проблематике, а также предоставляла площадку для многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. Казахстан также регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые служат уникальной платформой для продвижения межконфессионального диалога. Эти усилия отражают общие ценности солидарности, равенства и миролюбия - ключевые принципы, которые разделяют Казахстан и Франция", - говорится в статье.

"(...) необходимо, чтобы такие средние державы как Казахстан использовали свои возможности для продвижения многостороннего диалога и обеспечения глобальной и региональной стабильности. Казахстан, последовательно осуществляющий проактивный, прагматичный и сбалансированный внешнеполитический курс, намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами", - отметил Токаев.

Он сообщил, что рассчитывает на взаимодействие с Францией, обладающей авторитетом на международной арене и богатейшим дипломатическим опытом.

"Вместе мы сможем внести свою лепту в построение стабильного и процветающего мира, обеспечение безопасного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и всеобщего прогресса. Именно с таким видением по приглашению президента Французской Республики я совершаю свой государственный визит в Париж, первый в истории наших отношений", - заключил президент Казахстана.