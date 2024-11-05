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Eni завершила продажу добывающих активов на Аляске за $1 млрд

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Eni завершила продажу американской частной Hilcorp 100% добывающих активов Nikaitchuq и Oooguruk на Аляске за $1 млрд.

Как поясняет итальянская компания, эта операция соответствует ее стратегии, направленной на оптимизацию деятельности по добыче нефти путем ребалансировки портфеля и продажи нестратегических активов.

Месторождение Oooguruk расположено в море Бофорта примерно в 5 км от побережья Норт-Слоуп. Производство на проекте началось в 2008 году. Валовая добыча составляет около 10 тыс. баррелей в сутки. Примерно в 13 км к северо-востоку находится Nikaitchuq, добывающее с 2011 года по 18 тыс. б/с.

Компания Hilcorp основана в 1989 году, является крупнейшим владельцем Транс-Аляскинского нефтепровода.

Eni Hilcorp Nikaitchuq Oooguruk Аляска США
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