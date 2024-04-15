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Визовые центры VFS Global в России продлили технические работы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Технические работы в визовых центрах VFS Global затянулись, в посольстве Швеции предупредили, что прием документов на визы непосредственно через посольство продлевается до 30 апреля, однако это не касается туристических поездок - для получения таких виз придется дождаться окончания технических работ..

"Текущие технические вопросы подачи заявления на визу в VFS Global до сих пор не решены. Поэтому посольство Швеции в РФ будет временно принимать документы непосредственно в посольстве до 30 апреля 2024 г.", - говорится в сообщении ВЦ Швеции в VFS Global.

Отмечается, что запись на прием будет предложена тем заявителям, которые записались на прием в VFS Global в апреле, но не смогли подать заявку из-за технических работ.

"Если вы путешествуете с целью туризма, вам не будет предложена встреча в посольстве, независимо от того, была ли у вас назначена запись ранее или нет. Вам придется подождать, пока система бронирования VFS Global снова возобновится", - подчеркнули в визовом центре.

Ранее в VFS Global сообщили, что на портале проводятся технические работы, при этом срок их окончания не указан.

В течение этого периода гражданам РФ недоступно предоставление услуг, включая подачу документов, запись на прием и отслеживание статуса заявления на визу. Выдача паспортов в визовых центрах продолжится по обычному графику.

VFS Global РФ Швеция
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