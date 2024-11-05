Украина будет важной частью повесток встреч в верхах в Будапеште 7 и 8 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Украина будет одной из основных тем двух встреч на высшем уровне в Будапеште 7 и 8 ноября - саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) и неформального саммита ЕС, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Важно, что внимание будет особенно сфокусировано на Украине. Это будет очень важным аспектом содержания ЕПС. И в этом также послание, которое мы направим", - сказал во вторник в Брюсселе источник из институтов ЕС, знакомя журналистов на условии анонимности с повестками этих мероприятий.

Отвечая на вопрос, не свидетельствует ли отсутствие заметной реакции на "мирный план", представленный недавно в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским, о том, что его предложения не получили поддержки, собеседник представителей СМИ заявил, что приоритетом ЕС сейчас является выполнение обязательств по макрофинансовому кредиту Киеву на $50 млрд при участии США.

"Что касается "мирного плана", европейские лидеры его заслушали. Правда - то, что некоторые проявили определенную осторожность. Не буду называть соответствующие государства, но среди членов Европейского совета была определенная осторожность", - отметил собеседник представителей СМИ.

Он добавил, что позиция США по изложенным Зеленским предложениям важна для ряда государств-членов Евросоюза. При этом функционер ЕС высказал мнение, что когда после выборов США наступит ясность с позицией Вашингтона, можно будет вновь наблюдать с европейской стороны усиление солидарности в поддержку Украины, потому что "европейцы продолжают проявлять ответственность".