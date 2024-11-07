Руководители стран ЕС обсудят в четверг итоги выборов в США, положение в Грузии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Отношения ЕС-США в свете американских президентских выборов будут обсуждаться на рабочем ужине глав государств и правительств стран ЕС вечером в четверг в Будапеште, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник. Ужин фактически откроет назначенный на 8 ноября неформальный саммит Евросоюза.

"Я полагаю, это правильно, что лидеры задаются вопросами, обсуждают наши двусторонние отношения с Соединенными Штатами (...). Я думаю, что наши лидеры также заявят, что у них есть собственная повестка. Лучший подход к нашим отношениям с Соединенными Штатами - это не оглядываться на США, а учитывать интересы Европы", - сказал источник, знакомя прессу с программой неформальной встречи на высшем уровне ЕС.

Отвечая на вопрос о перспективах в этом контексте дальнейшей помощи Украине, он отметил, что речь не идет об ее остановке, но сейчас "фаза задержанного дыхания, связанная с президентскими выборами, потому что позиция США относительно этой темы является определяющей для некоторых европейских государств".

Вместе с тем чиновник заявил, что в случае избрания президентом Дональда Трампа курс ЕС по поддержке Украины останется прежним. Он также объяснил, что, придерживаясь политики на укрепление отношений с США, ЕС намерен строить "более суверенную и независимую Европу, сохраняя при этом открытую экономику и защищая многостороннюю систему".

Кроме того, за ужином планируется обсудить ситуацию в Грузии. "На вечер четверга Грузия внесена в повестку. Состоится неформальный обмен мнениями по этой теме между главами государств и правительств", - сказал собеседник представителей СМИ.

Он признал, что в Европейском совете есть различные точки зрения на итоги парламентских выборов в Грузии. "Некоторые требуют независимого расследования проведения выборов. Другие, напротив, говорят, что выборы прошли совершенно правильным образом", - продолжил функционер ЕС.

При этом он уточнил, что для Тбилиси пока ничего не меняется в условиях вступления Грузии в Евросоюз. Ожидается, что участников совещания ознакомят с соответствующим докладом о положении дел.

Между тем главным вопросом неформальной встречи европейских лидеров организаторы саммита считают обсуждение конкурентоспособности ЕС. "Конкурентоспособность записана в нашу повестку довольно давно: еще с версальского заседания Европейского совета в марте 2022 года. В пятницу мы рассчитываем на глубокую дискуссию с участием Марио Драги, который представит свой доклад, и мы посмотрим, какой будет реакция глав государств и правительств", - объяснил журналистам источник из институтов ЕС.

Драги, бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка, представил в сентябре подготовленный по поручению Еврокомиссии доклад о конкурентоспособности Евросоюза, в котором указал, что страны ЕС должны выделять дополнительно до 800 млрд евро в год на проведение реформ, которые позволят сохранить конкурентные позиции в соперничестве с США и Китаем.

"Мы достигли той точки, в которой, если не начать действовать, нам придется пойти на уступки либо в области социальной политики, либо в защите окружающей среды, либо в сфере свободы", - заявил автор доклада в Брюсселе.

Он также рекомендовал смягчение антимонопольного законодательства, централизацию надзорных функций для большей интеграции рынков капитала, более активное использование совместных закупок в оборонном секторе, принятие новой торговой стратегии для повышения экономической независимости Евросоюза.