Рейтинг одобрения Байдена ниже, чем у Трампа в 2020 году

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в настоящее время значительно ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа в 2020 году, следует из данных exit poll телеканалов NBC и ABC News.

Согласно предварительным результатам NBC News, рейтинг одобрения работы Байдена среди избирателей составляет 41%. При этом рейтинг Трампа в 2020 году достигал 50%.

Как свидетельствуют результаты еxit poll ABC News, рейтинг одобрения Байдена также составляет всего 41%, при этом 58% не одобряют его работу на посту президента.

Отмечается, что, по данным экзит-поллов, рейтинг Байдена является самым низким среди действующих президентов со времен Джорджа Буша-младшего, чей показатель в 2008 году составил 27%.

Негативная оценка избирателей распространяется и на общее состояние страны. Примерно 7 из 10 опрошенных NBC News заявили, что недовольны тем, как обстоят дела в США.

Избиратели называют демократию и экономику главными проблемами.

При этом 35% заявили, что демократия была самым важным вопросом при принятии решения о том, как они проголосуют. Далее следует экономика - 31%. Следующими по важности вопросами избиратели назвали аборты (14%) и иммиграцию (11%), в то время как внешнюю политику назвали только 4%.

Сторонники Харрис и Трампа резко разошлись во мнениях о том, какие проблемы вызывают наибольшую озабоченность.

Половина избирателей вице-президента назвали состояние демократии своим главным приоритетом, за которым следуют аборты и экономика. Напротив, большинство сторонников Трампа заявили, что их больше всего беспокоит экономика, за ней следуют иммиграция и демократия.

При этом, согласно exit poll NBC News, республиканцы в два раза чаще, чем демократы, заявляют, что лучшие дни Америки остались в прошлом.

Exit poll ABC News также свидетельствует, что экономика остается ключевым раздражителем. По мнению избирателей, она находится в плохом состоянии - 67% против 32%. При этом 45% опрошенных считают, что их собственное финансовое положение сейчас хуже, чем четыре года назад. Только 24% заявили, что их дела обстоят лучше.