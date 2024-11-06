По первоначальным данным с избирательных участков Трамп опережает Харрис

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США Дональд Трамп, по первоначальным данным, по количеству голосов опережает свою соперницу вице-президента Камалу Харрис, сообщает CNN.

Так, по данным телеканала, Харрис к настоявшему времени получила 30 голосов, Трамп - 154.

Трамп заручился поддержкой избирателей в "надежных" для республиканцев штатах, а Харрис надеется на победу в штатах "синей стены" - термин, использующийся политическими экспертами для обозначения 18 штатов США и округа Колумбия, в которых Демократическая партия традиционно выигрывала на президентские выборы.

В то же время, как пишет издание The Hill, "еще слишком рано говорить о том, кто победит в борьбе за Белый дом".

Харрис и Трамп одержали досрочные победы в штатах, которые, как и ожидалось, были "синими" (демократическими) и "красными" (республиканскими).

Согласно первоначальным результатам национального экзит-полла CNN, состояние демократии и экономики - главные вопросы, которые волнуют избирателей.

Более трети опрошенных называют демократию своей главной проблемой, а примерно 3 из 10 - экономику. За ними следуют аборты, иммиграция и внешняя политика.