СМИ прогнозируют победу Трампа в Индиане, Западной Вирджинии и Кентукки

Харрис побеждает в Вермонте

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп может победить в Индиане, Западной Вирджинии и Кентукки, вице-президент Камала Харрис - в Вермонте, прогнозируют американские СМИ.

Кандидат в президенты от Республиканской партии, экс-президент Трамп побеждает на президентских выборах в штате Индиана, прогнозируют Associated Press, CNN, NBC News.

Согласно им, Трамп получает 11 голосов выборщиков.

Журналисты также прогнозируют победу Трампа в Кентукки, где экс-президент получает восемь голосов выборщиков.

Тем временем, полагают СМИ, кандидат в президенты от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис одерживает победу в штате Вермонт и получает голоса трех выборщиков.

Согласно данным NBC News, Трамп набирает 62,6% в Индиане после подсчета 18% голосов и 70% в Кентукки после подсчета 17% голосов, Камала Харрис - 66% в Вермонте после подсчета 3% бюллетеней.

Кроме того, Associated Press и CNN прогнозируют победу Трампа в штате Западная Вирджиния. Эта победа добавила четыре голоса выборщиков к списку бывшего президента. Для победы на президентских выборах 2024 года требуется как минимум 270 голосов выборщиков.