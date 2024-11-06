UniCredit увеличил чистую прибыль в III квартале на 8%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 8%, выручку – на 3%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,51 млрд евро по сравнению с 2,32 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка UniCredit выросла до 6,14 млрд евро с 5,97 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самим банком, предполагал, что его чистая прибыль составит 2,27 млрд евро, выручка – 5,93 млрд евро.

Чистый процентный доход уменьшился на 1% до 3,6 млрд евро, комиссионный доход вырос на 8,5% до 1,9 млрд евро. Выручка, полученная от трейдинговых операций, сократилась на 7,7% до 441 млн евро.

UniCredit улучшил прогнозы чистой прибыли и выручки на весь текущий год. Теперь банк ожидает, что годовая чистая прибыль будет "выше 9 млрд евро" (ранее - "выше 8,5 млрд евро"), а выручка составит "около 24 млрд евро" (ранее - "выше 23 млрд евро").

В начале сентября UniCredit сообщил о покупке 9% акций Commerzbank AG, а чуть позже объявил о приобретении финансовых инструментов, позволяющих ему увеличить долю в немецком банке до 21%.

В отчете UniCredit за третий квартал банк называет покупку доли в Commerzbank "стратегической инвестицией, которая может либо привести, либо не привести к полному объединению".

Главный исполнительный директор Commerzbank Беттина Орлопп заявила в ходе телефонной конференции для представителей СМИ в среду, что представители итальянского банка запросили проведение дальнейших переговоров.

Чистая прибыль Commerzbank в третьем квартале уменьшилась на 6% до 642 млн евро, превысив консенсус-прогноз экспертов в 529 млн евро. Квартальная выручка банка уменьшилась менее чем на 1% до 2,74 млрд евро.

Чистый процентный доход Commerzbank уменьшился на 5,5% до 2,05 млрд евро (прогноз - 2,01 млрд евро), чистый комиссионный доход вырос на 8% до 894 млн евро.

Commerzbank улучшил прогноз для чистого процентного дохода на текущий год до 8,2 млрд евро с ожидавшихся ранее 8,1 млрд евро. Банк ожидает роста чистого комиссионного дохода более чем на 5%, а не на 4%, как ранее.

Акции UniCredit теряют в цене 1,4% на торгах в Милане в среду, бумаги Commerzbank подешевели на 2,2%.