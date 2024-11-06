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Структура "Росатома" будет сотрудничать с ЮАР в сфере обращения с радиоактивными отходами

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") подписало с южноафриканской AllWeld Nuclear меморандум о сотрудничестве, сообщил медиацентр атомной промышленности.

Речь идет о совместной работе "в области вывода из эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами (РАО)".

"Ключевыми аспектами сотрудничества станут развитие инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами, включая их переработку, хранение и захоронение, а также проектирование и создание компонентов для оборудования, необходимого для решения задач в данной области в Южной Африке", - отмечается в пресс-релизе.

Сейчас у "Росатома" нет проектов в ядерной энергетике в стране. Весной сообщалось, что госкорпорация разрабатывает с ЮАР проект плавучей АЭС.

В конце сентября этого года министр энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа в интервью газете "Известия" говорил, что страна намерена укреплять сотрудничество с Россией в области ядерных технологий. "Конечно, в области ядерной энергетики мы сотрудничаем на уровне МАГАТЭ, в том числе в отношении развития технологий, малых модульных реакторов, которые считаются новым достижением в области ядерной энергетики. Так что да, я думаю, что платформа уже существует, и мы хотим развивать ее в будущем, поскольку у нас в стране только одна атомная станция", - говорил Рамокгопа.

Отвечая на вопрос издания, готова ли ЮАР построить на своей территории АЭС совместно с "Росатомом", министр заявил, что страна открыта "для всех, кто способен предложить лучшее решение, которое мы можем себе позволить".

Росатом АО "ТВЭЛ" AllWeld Nuclear ЮАР
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