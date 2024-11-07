Поиск

Саммит Европейского политического сообщества в Будапеште обсудит безопасность Европы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пятая встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится в четверг в Будапеште, на нее приглашены 47 государств Европы.

"Лидеры обсудят основные проблемы безопасности, затрагивающие Европу, которые вызваны происходящими конфликтами", - сообщается в коммюнике, распространенном Европейским советом.

В документе отмечается, что речь в значительной степени будет идти об Украине и об эскалации на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный европейский чиновник, знакомя 5 ноября журналистов в Брюсселе с повесткой саммита Европейского политического сообщества, заявил: "Важно, что внимание будет особенно сфокусировано на Украине. Это будет очень важным аспектом содержания ЕПС. И в этом также послание, которое мы направим".

По его словам, "фоном встречи будут американские выборы, это не станет темой повестки, но, конечно, окажет влияние на дискуссии".

Во время секционных заседаний руководители европейских стран проведут обсуждения вокруг вопросов миграции и экономической безопасности, а также таких вопросов, связанных с взаимодействием государств, как энергетика, транспорт, ИТ и мировая торговля.

В письме-приглашении на этот саммит, подписанном премьер-министром принимающей страны Виктором Орбаном и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, говорилось: "Нелегальная миграция и ее использование в политических целях представляют собой дополнительную проблему для Европы. Мировая экономика снова движется к фрагментации, что влияет на наши экономические модели. Все это ставит под угрозу мир, стабильность и процветание в нашем регионе. Мы убеждены, что решения, которые мы примем для урегулирования этих кризисов, определят наше будущее на десятилетия вперед".

Европейское политическое сообщество как формат для стратегических дискуссий о делах Европы с участием стран, не входящих в Евросоюз, было предложено президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года в период французского председательства в Совете ЕС. Датой основания ЕПС считается 6 октября 2022 года, когда в Праге состоялся первый саммит этой международной организации.

Вечером 7 ноября с рабочего ужина глав государств и правительств стран ЕС в Будапеште начнется неформальный саммит 27 государств Европейского союза, основная часть которого состоится 8 ноября. Как ожидается, заглавной темой дискуссий в четверг будет итог президентских выборов в США.

Евросоюз Будапешт Европейское политическое сообщество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Харрис поздравила Трампа с победой

Харрис поздравила Трампа с победой

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

В ЕК считают преждевременными прогнозы отношений ЕС с администрацией Трампа

Инаугурацию Трампа запланировали на 20 января

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Пекин после сообщений о победе Трампа заявил, что выступает за мирное сосуществование

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });