Саммит Европейского политического сообщества в Будапеште обсудит безопасность Европы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пятая встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится в четверг в Будапеште, на нее приглашены 47 государств Европы.

"Лидеры обсудят основные проблемы безопасности, затрагивающие Европу, которые вызваны происходящими конфликтами", - сообщается в коммюнике, распространенном Европейским советом.

В документе отмечается, что речь в значительной степени будет идти об Украине и об эскалации на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный европейский чиновник, знакомя 5 ноября журналистов в Брюсселе с повесткой саммита Европейского политического сообщества, заявил: "Важно, что внимание будет особенно сфокусировано на Украине. Это будет очень важным аспектом содержания ЕПС. И в этом также послание, которое мы направим".

По его словам, "фоном встречи будут американские выборы, это не станет темой повестки, но, конечно, окажет влияние на дискуссии".

Во время секционных заседаний руководители европейских стран проведут обсуждения вокруг вопросов миграции и экономической безопасности, а также таких вопросов, связанных с взаимодействием государств, как энергетика, транспорт, ИТ и мировая торговля.

В письме-приглашении на этот саммит, подписанном премьер-министром принимающей страны Виктором Орбаном и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, говорилось: "Нелегальная миграция и ее использование в политических целях представляют собой дополнительную проблему для Европы. Мировая экономика снова движется к фрагментации, что влияет на наши экономические модели. Все это ставит под угрозу мир, стабильность и процветание в нашем регионе. Мы убеждены, что решения, которые мы примем для урегулирования этих кризисов, определят наше будущее на десятилетия вперед".

Европейское политическое сообщество как формат для стратегических дискуссий о делах Европы с участием стран, не входящих в Евросоюз, было предложено президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года в период французского председательства в Совете ЕС. Датой основания ЕПС считается 6 октября 2022 года, когда в Праге состоялся первый саммит этой международной организации.

Вечером 7 ноября с рабочего ужина глав государств и правительств стран ЕС в Будапеште начнется неформальный саммит 27 государств Европейского союза, основная часть которого состоится 8 ноября. Как ожидается, заглавной темой дискуссий в четверг будет итог президентских выборов в США.