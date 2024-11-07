Moderna в III квартале неожиданно нарастила выручку и вернулась к прибыли

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. в третьем квартале 2024 года получила чистую прибыль, увеличив выручку на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $13 млн, или $0,03 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $3,63 млрд, или $9,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась до $1,86 млрд с $1,83 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток на уровне $1,96 на акцию при выручке в $1,25 млрд.

Компания также подтвердила годовой прогноз выручки от вакцин против респираторных инфекций на уровне $3-3,5 млрд.

Котировки акций Moderna в ходе предварительных торгов в четверг растут на 9,8%.