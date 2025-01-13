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Акции Moderna подешевели на 21% на публикации прогноза компании на 2025 год

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. рассчитывает получить выручку в размере от $1,5 млрд до $2,5 млрд в 2025 году - меньше, чем в прошлом году, и меньше, чем ожидает рынок. После публикации этого прогноза акции Moderna подешевели на 21% на торгах в понедельник.

Как говорится в пресс-релизе Moderna, значительная часть выручки придется на второе полугодие и поступит за счет продаж вакцин Spikevax и mRESVIA.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагает, что продажи компании в текущем году составят порядка $2,92 млрд.

В 2024 году продажи Moderna, по предварительным данным, составили $3-3,1 млрд, в том числе, $1,7 млрд пришлось на США и $1,3-1,4 млрд на зарубежные рынки.

Компания в минувшем году сократила операционные расходы на 25% по сравнению с 2023 годом и рассчитывает добиться экономии на издержках в размере $1 млрд в 2025 году и еще на $500 млн в 2026 году.

Объем денежных средств и их эквивалентов на балансе Moderna на конец 2024 года составил $9,5 млрд. Компания ожидает, что к концу текущего года этот показатель составит порядка $6 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Moderna снизилась на 68%.

Moderna США
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