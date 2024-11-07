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В Германии задержали гражданина США по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Германии в четверг объявила о задержании гражданина США, которого подозревают в шпионаже в пользу КНР, сообщает Associated Press (AP).

"Федеральная прокуратура Германии в четверг сообщила о том, что был задержан гражданин США, который предположительно незаконно собирал информацию в пользу Китая", - отмечает агентство.

Согласно данным расследования Федерального ведомства по охране конституции Германии, с которыми ознакомилось AP, в 2024 году подозреваемый "связался с китайскими правительственными учреждениями и предложил передать секретную информацию китайской разведке".

По данным AP, мужчину задержали во Франкфурте-на-Майне, в настоящий момент в его доме проводят обыск. Подозреваемый до недавнего времени работал на вооруженные силы США в Германии.

Германия США КНР
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