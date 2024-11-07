Польша и Чехия организуют совместное производство боеприпасов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Главы оборонных ведомств Польши и Чехии обсудили укрепление сотрудничества в оружейной промышленности и совместное производство боеприпасов, сообщило в четверг агентство PAP.

"Укрепление сотрудничества в оружейной промышленности и совместное производство боеприпасов – темы, обсужденные на встрече вице-премьера, главы министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра обороны Чехии Яны Черноховой", - говорится в сообщении.

"Мы полны решимости, у нас есть общая позиция, и мы будем стремиться к укреплению сотрудничества между польской и чешской оборонной промышленностью. Мы будем говорить об этом с нашими компаниями. Мы считаем, что должны быть реализованы совместные инициативы, в том числе касающиеся производства боеприпасов", - сказал по итогам встречи глава Минобороны Польши, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь министр обороны Чехии, как сообщает PAP, "обратила внимание на так называемую Инициативу по боеприпасам – международную программу совместных закупок боеприпасов для Украины, инициированной Чехией". Однако, как она отметила, страны НАТО и ЕС также борются с нехваткой боеприпасов на своих складах.

"Когда война в Украине закончится, нам придется наращивать запасы боеприпасов и тем самым создавать заводы по их производству в наших странах", - заявила Чернохова, добавив, что "сотрудничество с частными компаниями имеет решающее значение в этой области".

"Сегодня мы договорились, что обратимся к частным компаниям, желающим участвовать в производстве боеприпасов. Мы обратились к ведущим компаниям Чехии, которые могли бы поддержать нас в вопросе 155-мм (стандарт артиллерии НАТО - ИФ) и других боеприпасов", - сказала она.

"Я со своей стороны поручил главе наблюдательного совета Polska Grupa Zbrojeniowa (Polska Grupa Zbrojeniowa, государственный оборонный концерн Польши - ИФ), который участвовал в этой встрече, срочно установить контакт с чешскими компаниями", - добавил Косиняк-Камыш.