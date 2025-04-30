Минобороны Польши закупит боеприпасы еще на $66,5 млн

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши заключило контракт с военным заводом PGZ MESKO на закупку крупной партии боеприпасов, сообщил замглавы ведомства Павел Бейда.

"Четверть миллиарда злотых ($66,5 млн) за тысячи 30-мм боеприпасов для бронетранспортеров Rosomak", - написал он в соцсетях.

"За реализацию контракта в 2026-2028 годах будет отвечать PGZ MESKO. Сегодняшнее соглашение подтверждает тот факт, что польская промышленность является ценным поставщиком боеприпасов и ракет для польской армии", - добавил он.