Поиск

Минобороны Польши закупит боеприпасы еще на $66,5 млн

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши заключило контракт с военным заводом PGZ MESKO на закупку крупной партии боеприпасов, сообщил замглавы ведомства Павел Бейда.

"Четверть миллиарда злотых ($66,5 млн) за тысячи 30-мм боеприпасов для бронетранспортеров Rosomak", - написал он в соцсетях.

"За реализацию контракта в 2026-2028 годах будет отвечать PGZ MESKO. Сегодняшнее соглашение подтверждает тот факт, что польская промышленность является ценным поставщиком боеприпасов и ракет для польской армии", - добавил он.

Минобороны PGZ MESKO Павел Бейда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК выделяет 910 млн евро на усиление оборонных возможностей ЕС

Следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Риме

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков сообщил, что премьер Индии Моди не приедет в Москву на 9 мая

Песков сообщил, что премьер Индии Моди не приедет в Москву на 9 мая

FT сообщила о консультациях нефтетрейдеров и грузоперевозчиков о возвращении в Россию

Моди созвал экстренное заседание после заявления Пакистана о подготовке Индией удара по нему

Что случилось этой ночью: среда, 30 апреля

Трамп считает, что президент России готов заключить мирное соглашение с Украиной

Трамп считает, что президент России готов заключить мирное соглашение с Украиной
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов202 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6288 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });