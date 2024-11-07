Премьер Армении и президент Франции обсудили сотрудничество Еревана с ЕС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Диалог вокруг либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом обсудили на встрече в Будапеште премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Стороны затронули вопросы, связанные с совместными программами в сферах экономики, инфраструктуры и в других отраслях. Были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Европейский союз, в том числе реализуемые в нашей стране при поддержке ЕС реформы, а также диалог вокруг либерализации визового режима", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Состоялся также обмен мнениями о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Пашинян подчеркнул приверженность Армении повестке мира и шагам по обеспечению региональной безопасности и стабильности.