Путин заявил о преждевременности разговоров о новых разработках РФ в сфере вооружений

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Работа над современными разработками в области вооружений ведется, но раскрывать их преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть (разработки - ИФ). Постоянно что-то возникает. Вчера только разговаривал с одним из руководителей одного из крупнейших наших концернов. Он докладывал о своих идеях в этой сфере. Но просто об этом пока преждевременно говорить", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил", - отметил Путин, добавив, что испытания этих видов оружия завершаются.

Вместе с тем, сказал Путин, РФ "понимает ответственность" как страна, обладающая современным ядерным оружием.